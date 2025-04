Sternennacht, Sachsenpokal-Knaller und Ü30-Party: Wo zwei der drei gestohlenen Werbebanner in Glauchau wieder aufgetaucht sind

Nach dem Diebstahl am Kreisverkehr von Auestraße und Meeraner Straße gibt es eine überraschende Wendung. Die Banner lagen wahrscheinlich in der Nähe des Flutrinnendamms. Was bekannt ist.

Bisher unbekannte Diebe haben drei Werbebanner vom Kreisverkehr an der Auestraße und Meeraner Straße in Glauchau gestohlen. Damit wurde auf die Sternennacht in der Innenstadt am 11. April, die Fußball-Sachsenpokalpartie im Sportpark am 17. April und die Ü30-Party im Stadttheater am 26. April aufmerksam gemacht.