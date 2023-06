Stimmungsmusik im Festzelt: Vier Tipps für Partys am 3. Juni in Zwickau und Umgebung

Wer am Samstagabend tanzen und feiern will, hat einige Optionen: In Niederschindmaas reicht der Platz für 800 Partygäste. In Neuschönburg wird ein Feuerwerk gezündet. Wo der Eintritt frei ist.

Sommerzeit ist Festzeltzeit: Für Bands wie für Besucher. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gibt es für kurze Zeit einige Extra-Partylocations in der Region.