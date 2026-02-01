Straßenfasching in Meerane mit Superlativen: Der prominenteste Gast, der luftigste Platz, das meiste Konfetti und die schönsten Tanzmädels

Glauchau
Oft zu hören: Teilnehmer und Besucher haben den Umzug zu etwas ganz Besonderem gemacht. 15.000 Leute strömten nach Meerane. Wer sich über die kürzeste Anreise freute und wer mit provokanten Schildern unterwegs war.
Das meiste Konfetti: 1,4 Tonnen Konfetti organisierten die „Pflasterköppe“. Rund 200 Kilogramm reichten sie an die Greizer Faschingsgesellschaft weiter. „Wir verteilen rund 50 Kilogramm in Meerane. Der Rest wird mit zu den Umzügen nach Greiz und Plauen genommen“, sagt Präsident Michael Böttger, der auf eine Besonderheit in Meerane...
