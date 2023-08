Tag der offenen Tür im neuen Glauchauer Gesundheitszentrum

Besucher erwartet am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm mit vielen Aktionen zum Mitmachen.

Ins neue Gesundheitszentrum des Rudolf-Virchow-Klinikums an der Virchowstraße in Glauchau wird an diesem Samstag, 2. September, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher laut Ankündigung ein buntes Programm mit vielen Aktionen zum Mitmachen. So sollen bei Rundgängen durch die Räumlichkeiten die...