Tante-Emma-Laden in Meerane: Was Bürgermeister Jörg Schmeißer im kleinen Geschäft an der Ecke einkauft

Anderthalb Wochen nach der Wiedereröffnung zieht Inhaberin Doreen Nöldner ein erstes Fazit. Mit Blick auf den großen Andrang und anstrengende Tage sagt sie: „Es fühlt sich gut an.“

Erst Bäckerei. Dann Tante-Emma-Laden. Mit dem Haus an der Ecke von Karl-Schiefer-Straße und Johann-Sebastian-Bach-Straße in Meerane werden viele Erinnerungen verknüpft. Das trifft auch auf Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) zu. Er ist – nur einige Straßenzüge weiter – aufgewachsen. „Wenn wir beim Einkauf irgendetwas vergessen...