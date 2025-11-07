Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Vorfall hatte sich unweit der Lehngrundschule zugetragen.
Der Vorfall hatte sich unweit der Lehngrundschule zugetragen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Tatverdächtiger nach Attacke auf zwei Schüler in Glauchau ermittelt
Redakteur
Von Jens Arnold
Der Mann muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Glauchau.

Nachdem zwei Schüler in der Nähe der Lehngrundschule in Glauchau bedrängt worden waren, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Am Dienstagvormittag war ein zunächst Unbekannter auf zwei Schüler zugegangen, die sich nahe dem Schulgelände an der August-Bebel-Straße/Hoffnung aufgehalten hatten. Er beleidigte einen der Jugendlichen, schlug ihm das Handy aus der Hand und stieß beide Schüler mit den Fäusten gegen den Oberkörper. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 41-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ermittelt. Er muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. (jarn)

