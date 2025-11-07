Tatverdächtiger nach Attacke auf zwei Schüler in Glauchau ermittelt

Glauchau
Der Mann muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.
Nachdem zwei Schüler in der Nähe der Lehngrundschule in Glauchau bedrängt worden waren, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Am Dienstagvormittag war ein zunächst Unbekannter auf zwei Schüler zugegangen, die sich nahe dem Schulgelände an der...
