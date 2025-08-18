Tettau im Tanzfieber: Dorf- und Heimatfest war ein Besuchermagnet

Zu den Höhepunkten hat das Konzert mit der Band „Rock Ambulance“ gehört. Welches Fazit die Organisatoren nach drei Tagen mit wenig Schlaf ziehen.

Ein Dorf im Tanzfieber: Der Schönberger Ortsteil Tettau hat zum Dorf- und Heimatfest drei Tage mit wenig Schlaf und toller Stimmung erlebt. Nach dem Start mit 970 Besuchern bei „Tettau tanzt" am Freitagabend sorgte am Samstag die Band „Rock Ambulance" für gute Laune und präsentierten sich am Sonntag viele Tanzgruppen des gastgebenden...