Die Polizei kontrollierte den Fahranfänger auch auf Alkohol und Drogen.
Die Polizei kontrollierte den Fahranfänger auch auf Alkohol und Drogen. Bild: Symbolbild/Soeren Stache/dpa
Glauchau
Teure Driftübungen in Meerane
Von Bernd Appel
Ein Fahranfänger rutschte mit seinem VW auf einem Parkplatz herum und wollte zunächst vor der Polizei flüchten.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr, beobachteten Beamte des Polizeireviers Glauchau, wie der Fahrer eines VW auf dem Parkplatz eines Discounters an der Glauchauer Straße in Meerane sogenannte Driftübungen auf schneeglatter Fahrbahn vollzog. Als die Beamten den Pkw einer Kontrolle unterziehen wollten, gab der Fahrer zunächst Gas und...
Mehr Artikel