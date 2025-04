Toni Krahl feiert in Meerane Aftershowparty

Meerane. Toni Krahl und City gehören zu den DDR-Rocklegenden. Nun geht der Mann im zarten Alter von 75 Jahren wieder eigene Wege und gastiert auf seiner Lesereise in der Meeraner Galerie Art In.

Freie Presse: Warst Du mit deiner Aftershowparty, mit der du am 23. März auch in Meerane Station machst schon in Orten, die Du mit City oder Silly noch nie besucht hast?