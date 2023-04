Trickdieb erbeutet in Meerane hochwertigen Schmuck von Rentnerin

Schmuck im Wert von rund 5000 Euro hat ein Trickdieb einer Rentnerin in Meerane gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Unbekannte am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Westring geklingelt und sich als Spendensammler ausgegeben, der auf Toilette müsse. Die Frau habe ihn in ihre...