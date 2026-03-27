Umzug, der kein Wegzug ist: Das verbindet Sabine und Jürgen Martens weiter mit Meerane

Das FDP-Paar verabschiedet sich von der politischen Bildfläche. Obwohl der Lebensmittelpunkt künftig im Schwarzwald ist, versichern sie: „Wir brechen nicht alles in Meerane ab.“ Warum es Irritationen gab.

Mit dem Wechsel des Wohnortes ist ein Abschied aus dem Stadtrat in Meerane verbunden. Warme Worte, bunte Blumen und offizielle Urkunde gab es für Sabine Martens (63). Sie zieht es – gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Martens (66) – zurück nach Baden-Württemberg. Auch altersbedingt würden sich Schwerpunkte ändern. Mit dem Wechsel des Wohnortes ist ein Abschied aus dem Stadtrat in Meerane verbunden. Warme Worte, bunte Blumen und offizielle Urkunde gab es für Sabine Martens (63). Sie zieht es – gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Martens (66) – zurück nach Baden-Württemberg. Auch altersbedingt würden sich Schwerpunkte ändern.