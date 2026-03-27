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Sie haben sich jahrzehntelang kommunalpolitisch für die FDP engagiert: Sabine und Jürgen Martens.
Sie haben sich jahrzehntelang kommunalpolitisch für die FDP engagiert: Sabine und Jürgen Martens. Foto: Ralph Köhler/propicture
Jürgen Martens gehörte von 2017 bis 2021 zum Bundestag.
Jürgen Martens gehörte von 2017 bis 2021 zum Bundestag. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archiv
Blick zum Gewerbegebiet, in dem sich viele Firmen aus der Autobranche angesiedelt haben.
Blick zum Gewerbegebiet, in dem sich viele Firmen aus der Autobranche angesiedelt haben. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Sie haben sich jahrzehntelang kommunalpolitisch für die FDP engagiert: Sabine und Jürgen Martens.
Sie haben sich jahrzehntelang kommunalpolitisch für die FDP engagiert: Sabine und Jürgen Martens. Foto: Ralph Köhler/propicture
Jürgen Martens gehörte von 2017 bis 2021 zum Bundestag.
Jürgen Martens gehörte von 2017 bis 2021 zum Bundestag. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archiv
Blick zum Gewerbegebiet, in dem sich viele Firmen aus der Autobranche angesiedelt haben.
Blick zum Gewerbegebiet, in dem sich viele Firmen aus der Autobranche angesiedelt haben. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Umzug, der kein Wegzug ist: Das verbindet Sabine und Jürgen Martens weiter mit Meerane
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Das FDP-Paar verabschiedet sich von der politischen Bildfläche. Obwohl der Lebensmittelpunkt künftig im Schwarzwald ist, versichern sie: „Wir brechen nicht alles in Meerane ab.“ Warum es Irritationen gab.

Mit dem Wechsel des Wohnortes ist ein Abschied aus dem Stadtrat in Meerane verbunden. Warme Worte, bunte Blumen und offizielle Urkunde gab es für Sabine Martens (63). Sie zieht es – gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Martens (66) – zurück nach Baden-Württemberg. Auch altersbedingt würden sich Schwerpunkte ändern.
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