Unbekannte schlagen und berauben Mann in Glauchau

Die Polizei sucht nach der Tat am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Sommerbades nach Zeugen.

Glauchau.

Bislang unbekannte Täter haben einen 20-Jährigen am Donnerstag in der Parkanlage an der Talstraße neben dem Sommerbad in Glauchau niedergeschlagen und beraubt. Laut Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau näherten sich gegen 17.20 Uhr zwei unbekannte Täter dem Mann und schlugen ihm mit stumpfer Gewalt auf den Rücken. Seinen Sturz nutzten die Täter, um seine Geldbörse zu entwenden. Daraufhin flüchteten die Täter, die dunkel bekleidet waren und beide schwarze Schuhe der Marke Adidas trugen, Richtung Bahnhof. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen unter Ruf 0375 4284480 um Hinweise zur Tat und den Tätern. (sts)