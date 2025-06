Unfall an Sommerbad-Kreuzung in Glauchau: Rettungsdienst kümmert sich um drei Verletzte

Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache für den Zusammenstoß an der Kreuzung von Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Lungwitzer Straße. Was bisher bekannt ist.

An der Kreuzung von Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Lungwitzer Straße in Glauchau hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Drei Personen erlitten Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.