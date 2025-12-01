Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Laster landet im Seitengraben - Bergung dauert drei Stunden

Ein Laster landete auf der A 4 am Montagmittag im Seitengraben.
Ein Laster landete auf der A 4 am Montagmittag im Seitengraben. Bild: Andreas Kretschel
Ein Laster landete auf der A 4 am Montagmittag im Seitengraben.
Ein Laster landete auf der A 4 am Montagmittag im Seitengraben. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Laster landet im Seitengraben - Bergung dauert drei Stunden
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Feuerwehr und Abschleppdienst waren im Einsatz. Klarheit gibt es zur Unfallursache. Was war der Grund?

Rund drei Stunden haben die Bergungsarbeiten nach dem Unfall auf der A 4 bei Glauchau am Montag gedauert. Zwischen den Anschlussstellen Glauchau-West und Glauchau-Ost konnte der Verkehr zeitweise nur über zwei statt drei Fahrspuren in Richtung Dresden rollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
28.11.2025
1 min.
Unfall im B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag im Einsatz
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Unfall im Tunnel in Zwickau beziffert.
Nach dem Spurwechsel kollidiert ein Laster mit einem Opel. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
22.11.2025
2 min.
Baustelle auf der A 4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal: Polizei ertappt 760 Temposünder
Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit.
Das Blitzgerät war seit Anfang August insgesamt zehnmal im Einsatz. Der Spitzenreiter fuhr Mitte November fast doppelt so schnell wie erlaubt in Richtung Dresden. Warum viele Pendler – in den Wintermonaten – aufatmen.
Holger Frenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel