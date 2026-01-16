MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Unfall auf der B 175 in Glauchau: Kaufland-Zufahrt war am Freitag zeitweise gesperrt

Unfall auf der B 175 in Glauchau: Am Freitagvormittag war die Kaufland-Zufahrt zeitweise gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Unfall auf der B 175 in Glauchau: Am Freitagvormittag war die Kaufland-Zufahrt zeitweise gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfall auf der B 175 in Glauchau: Kaufland-Zufahrt war am Freitag zeitweise gesperrt
Von Holger Frenzel
Zwei Fahrzeuge kollidierten gegen 9.30 Uhr. Sachschaden: 20.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 175 in Glauchau beziffert. Am Freitag gegen 9.30 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge an der Ampelkreuzung zur Sachsenallee und zur Greynaer Straße.
