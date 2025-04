Unfall auf der B 93 bei Meerane: Beim Einfädeln kommt es kurz vor dem Autobahnkreuz zur Kollision

Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Laster am Montagvormittag. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei beziffert den Schaden auf 11.200 Euro.

Ein Unfall hat am Montagvormittag rund zwei Stunden für Verkehrsbehinderungen auf der B 93 in der Nähe des Autobahnkreuzes bei Meerane gesorgt. Zeitweise waren beide Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr musste in Richtung Altenburg über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.