Unfall auf der Meeraner Straße in Glauchau: Drei Verletzte und 22.000 Euro Sachschaden

Die Unfallstelle befindet sich am Abzweig zum Tunnelweg. Drei Personen kamen ins Krankenhaus. Was zur Unfallursache bekannt ist.

Auf rund 22.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall auf der Meeraner Straße in Glauchau. Ein 80-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Gewerbegebiet unterwegs war, fuhr am Abzweig in den Tunnelweg auf den Skoda einer 60-jährigen Frau auf. Sie wollte nach links abbiegen, was der Renault-Fahrer laut Polizei zu spät...