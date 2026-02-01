MENÜ
Samstagabend passierte auf der Waldenburger Straße in Glauchau ein Unfall.
Samstagabend passierte auf der Waldenburger Straße in Glauchau ein Unfall. Bild: Patrick Seeger/dpa
Glauchau
Unfall in Glauchau: 27-Jährige nimmt 81-Jähriger die Vorfahrt
Von Uta Pasler
Nach dem Zusammenstoß mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Am Samstagabend hat sich auf der Waldenburger Straße in Glauchau ein heftiger Unfall ereignet. Eine 27-Jährige war dort gegen 21.30 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Waldenburg unterwegs und beabsichtigte der Polizei zufolge, nach links in die Hochuferstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Skoda, der Verfahrt hatte....
