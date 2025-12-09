Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: Ignoranz der Autofahrer verärgert Feuerwehrleute

Montagabend gab es einen Unfall an der Kreuzung von Lungwitztalstraße und Glauchauer Straße. Sachschaden: rund 4500 Euro. Was bei den Einsatzkräften für Unverständnis sorgte.

Ein leicht verletzter Mopedfahrer und ein Sachschaden von rund 4500 Euro. So lautet die erste Bilanz nach einem Unfall am Montagabend in Glauchau-Niederlungwitz. Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Lungwitztalstraße und Glauchauer Straße. Es kam gegen 17.15 Uhr zum Zusammenstoß von Moped und VW.