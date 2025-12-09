Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: Ignoranz der Autofahrer verärgert Feuerwehrleute

Die Lungwitztalstraße in Glauchau war nach dem Unfall rund eine Stunde voll gesperrt.
Die Lungwitztalstraße in Glauchau war nach dem Unfall rund eine Stunde voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Die Lungwitztalstraße in Glauchau war nach dem Unfall rund eine Stunde voll gesperrt.
Die Lungwitztalstraße in Glauchau war nach dem Unfall rund eine Stunde voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: Ignoranz der Autofahrer verärgert Feuerwehrleute
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Montagabend gab es einen Unfall an der Kreuzung von Lungwitztalstraße und Glauchauer Straße. Sachschaden: rund 4500 Euro. Was bei den Einsatzkräften für Unverständnis sorgte.

Ein leicht verletzter Mopedfahrer und ein Sachschaden von rund 4500 Euro. So lautet die erste Bilanz nach einem Unfall am Montagabend in Glauchau-Niederlungwitz. Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Lungwitztalstraße und Glauchauer Straße. Es kam gegen 17.15 Uhr zum Zusammenstoß von Moped und VW.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:37 Uhr
1 min.
Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: VW kracht gegen Baum
Update
Ein Unfall hat sich am Mittwochabend auf der Lobsdorfer Straße in Glauchau ereignet.
Die Unfallstelle befindet sich auf der Lobsdorfer Straße. Eine 80-jährige Beifahrerin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:27 Uhr
1 min.
Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus
Nach einem Unfall war ein Teil der Kreuzung in Hohenstein-Ernstthal gesperrt.
Der Freitag hat mit einem Unfall an der Kreuzung von Dresdner Straße und Oststraße begonnen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel