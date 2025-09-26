Unfall in Kurve zwischen Niederlungwitz und Lobsdorf: Hyundai war zu schnell unterwegs

Glauchau
Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Glück im Unglück: Der 24-jährige Fahrer erlitt keine Verletzungen. Was war der Grund für den Crash?
Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall zwischen dem Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz und dem St. Egidiener Ortsteil Lobsdorf beziffert. Ein Hyundai kam am frühen Donnerstagabend auf der Lobsdorfer Straße von der Fahrbahn ab. Der 24-jährige Fahrer, der in Richtung A 4 fuhr, passierte laut Polizei gegen 17.45 Uhr eine Kurve...
