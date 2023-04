Unfallflucht auf B 93 bei Dennheritz: Auto fährt über Metallteil

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein unbekannter Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16.05 Uhr auf der B 93 in Richtung Altenburg. In einer Kurve vor der Abfahrt Crimmitschau verlor er laut Polizei ein größeres Metallteil. Ein nachfolgender Seat-Fahrer fuhr über das Metallteil und...