Unfallflucht und Werkzeugdiebstahl: Polizei in Glauchau hofft auf Hinweise

In Glauchau ist ein Golf beschädigt worden, außerdem sind Unbekannte im Ortsteil Albertsthal in einen Container eingebrochen. Was bisher bekannt ist.

Zu zwei Straftaten, die bereits am Donnerstag und Freitag in Glauchau verübt worden sind, sucht die Polizei seit dem Wochenende Hinweise und Zeugen. Fall Nummer 1: Am Johannisplatz 9 in Glauchau ist zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag ein VW Golf an der Beifahrerseite beschädigt worden, vermutlich von einem roten Fahrzeug. Der...