Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht und zu einem Einbruch.
Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht und zu einem Einbruch. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht und zu einem Einbruch.
Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht und zu einem Einbruch. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Glauchau
Unfallflucht und Werkzeugdiebstahl: Polizei in Glauchau hofft auf Hinweise
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Glauchau ist ein Golf beschädigt worden, außerdem sind Unbekannte im Ortsteil Albertsthal in einen Container eingebrochen. Was bisher bekannt ist.

Zu zwei Straftaten, die bereits am Donnerstag und Freitag in Glauchau verübt worden sind, sucht die Polizei seit dem Wochenende Hinweise und Zeugen. Fall Nummer 1: Am Johannisplatz 9 in Glauchau ist zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag ein VW Golf an der Beifahrerseite beschädigt worden, vermutlich von einem roten Fahrzeug. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
1 min.
Mehrere Autoreifen in Glauchau zerstochen – Gibt es Zeugen?
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen.
Unbekannte haben an mehreren Autos Reifen aufgeschlitzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die zu den Tätern führen.
Jakob Nützler
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
16.09.2025
1 min.
Flutrinnen-Baustelle in Glauchau: Diebe brechen Container auf und stehlen teures Kabel
Blick zur Flutrinne in Glauchau. In der Nähe der Baustelle wurden Kabel gestohlen.
Der Diebstahl wurde am Montagfrüh bemerkt. Die Polizei beziffert den Wert des Kabels auf 5000 Euro. Zuletzt gab es bereits Diebstähle von Baustellen in Waldenburg.
Holger Frenzel
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
Mehr Artikel