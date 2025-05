Unfallverursacher macht sich in Glauchau aus dem Staub: Polizei entdeckt alkoholisierten und schlafenden Mann in der Notaufnahme des Klinikums

Der 26-Jährige hat die rund 800 Meter lange Strecke von der Unfallstelle ins Krankenhaus zu Fuß zurückgelegt. Was die Polizei zum Einsatz in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sagt.

Nach einem Crash unter Alkoholeinfluss haben die Polizeibeamten den 26-jährigen Unfallverursacher an einem ungewöhnlichen Ort angegriffen: in der Notaufnahme des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau. Und damit rund 800 Meter entfernt von der Unfallstelle an der Kreuzung von Annenstraße und Schönburgstraße in der Oberstadt.