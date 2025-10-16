Verkehrskontrolle: Mann flüchtet in Glauchau vor der Polizei

Mittwochabend in Niederlungwitz: Ein Fahrer ignorierte das Anhaltesignal der Polizei und versuchte zu entkommen. Gründe hatte er offenbar genug dafür.

Niederlungwitz.

Dass eine Verkehrskontrolle in Niederlungwitz mit gleich vier Anzeigen endet, dürfte selten vorkommen. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt mitteilt, ignorierte ein 44-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der Hohensteiner Straße das Anhaltesignal der Beamten und versuchte, über einen Feldweg zu entkommen. Was die Polizei dann feststellte: Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein Alkoholvortest ergab zudem einen Wert von 2,04 Promille. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten. Ihn erwartet sogar noch eine Anzeige wegen Bestechung, da er versucht haben soll, die Sache gegen Geldzahlung zu klären. (nütz)