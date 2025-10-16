Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Verkehrskontrolle in Glauchau endete für den Fahrer mit einigen Anzeigen.
Eine Verkehrskontrolle in Glauchau endete für den Fahrer mit einigen Anzeigen. Bild: Symbolfoto: Sören Stache/dpa
Eine Verkehrskontrolle in Glauchau endete für den Fahrer mit einigen Anzeigen.
Eine Verkehrskontrolle in Glauchau endete für den Fahrer mit einigen Anzeigen. Bild: Symbolfoto: Sören Stache/dpa
Glauchau
Verkehrskontrolle: Mann flüchtet in Glauchau vor der Polizei
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittwochabend in Niederlungwitz: Ein Fahrer ignorierte das Anhaltesignal der Polizei und versuchte zu entkommen. Gründe hatte er offenbar genug dafür.

Niederlungwitz.

Dass eine Verkehrskontrolle in Niederlungwitz mit gleich vier Anzeigen endet, dürfte selten vorkommen. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt mitteilt, ignorierte ein 44-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der Hohensteiner Straße das Anhaltesignal der Beamten und versuchte, über einen Feldweg zu entkommen. Was die Polizei dann feststellte: Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein Alkoholvortest ergab zudem einen Wert von 2,04 Promille. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten. Ihn erwartet sogar noch eine Anzeige wegen Bestechung, da er versucht haben soll, die Sache gegen Geldzahlung zu klären. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:32 Uhr
1 min.
Verkehrskontrolle in Mittweida zieht mehrere Anzeigen nach sich
Erfolgreiche Verkehrskontrolle.
Ein junger Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis geriet in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei.
Stephan Lorenz
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
09.10.2025
1 min.
Mehrere Vergehen bei einer Verkehrskontrolle in Lichtentanne aufgedeckt
Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf.
Streifenpolizisten stoppten einen Autofahrer, der keinen Führerschein besaß und dessen Auto nicht versichert war. Die Kennzeichen waren gestohlen.
Frank Dörfelt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel