Vermisstenfall am Samstag in Meerane: Polizei bestätigt Suche nach 13-jährigem Mädchen

Der Fall hat die Polizei rund drei Stunden beschäftigt. Warum sich die Beamten gegen eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden haben.

Soziale Netzwerke in Meerane und Umgebung waren am Samstag mit Beiträgen zur Suche nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen und deren Personenbeschreibung gefüllt. Die Polizei bestätigt die von der Familie des Kindes aufgegebene Vermisstenmeldung.