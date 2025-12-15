Vogtlandphilharmonie gibt Weihnachtskonzert in Glauchau

Musikfreunde können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, wurde versichert. Zuvor wird in einer Einführung Wissenswertes über die ausgewählten Werke berichtet.

Ein sinfonisches Weihnachtskonzert der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach findet am Freitag, 19. Dezember, im Stadttheater Glauchau statt. Das Konzert beginnt 17 Uhr, der Einlass 16 Uhr. Tickets sind ab 25.20 Euro verfügbar. Die Philharmonie lädt damit zu einem musikalischen Jahresausklang ein. Musikfreunde können sich auf ein... Ein sinfonisches Weihnachtskonzert der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach findet am Freitag, 19. Dezember, im Stadttheater Glauchau statt. Das Konzert beginnt 17 Uhr, der Einlass 16 Uhr. Tickets sind ab 25.20 Euro verfügbar. Die Philharmonie lädt damit zu einem musikalischen Jahresausklang ein. Musikfreunde können sich auf ein...