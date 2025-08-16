Voigtlaide feiert Ortsjubiläum: Wenn der Dorf-Bäcker extra 550 Kilometer weit anreist

Annett und Hartmut Böhm tauschen Ostsee- gegen Backstuben-Hitze. Sie waren schon im Urlaub, sind aber extra für das Fest im Glauchauer Ortsteil zurück gekommen. Hat sie das schlechte Gewissen geplagt?

Vom Wohnhaus zum Spielplatz ist es nur ein Katzensprung. Trotzdem haben Annett und Hartmut Böhm wohl die längste Anreise in Kauf genommen. Und für eine besondere Geschichte zum Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ – dabei handelt es sich um einen kleinen Ortsteil von Glauchau - gesorgt. Dort konnten sich Besucher das Grillgut in den typischen... Vom Wohnhaus zum Spielplatz ist es nur ein Katzensprung. Trotzdem haben Annett und Hartmut Böhm wohl die längste Anreise in Kauf genommen. Und für eine besondere Geschichte zum Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ – dabei handelt es sich um einen kleinen Ortsteil von Glauchau - gesorgt. Dort konnten sich Besucher das Grillgut in den typischen...