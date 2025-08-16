Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Voigtlaide feiert Ortsjubiläum: Wenn der Dorf-Bäcker extra 550 Kilometer weit anreist

Annett und Hartmut Böhm von der gleichnamigen Bäckerei brachten am Samstagmittag die Brötchen auf den Festplatz.
Annett und Hartmut Böhm von der gleichnamigen Bäckerei brachten am Samstagmittag die Brötchen auf den Festplatz. Bild: Andreas Kretschel
Annett und Hartmut Böhm von der gleichnamigen Bäckerei brachten am Samstagmittag die Brötchen auf den Festplatz.
Annett und Hartmut Böhm von der gleichnamigen Bäckerei brachten am Samstagmittag die Brötchen auf den Festplatz. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Voigtlaide feiert Ortsjubiläum: Wenn der Dorf-Bäcker extra 550 Kilometer weit anreist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Annett und Hartmut Böhm tauschen Ostsee- gegen Backstuben-Hitze. Sie waren schon im Urlaub, sind aber extra für das Fest im Glauchauer Ortsteil zurück gekommen. Hat sie das schlechte Gewissen geplagt?

Vom Wohnhaus zum Spielplatz ist es nur ein Katzensprung. Trotzdem haben Annett und Hartmut Böhm wohl die längste Anreise in Kauf genommen. Und für eine besondere Geschichte zum Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ – dabei handelt es sich um einen kleinen Ortsteil von Glauchau - gesorgt. Dort konnten sich Besucher das Grillgut in den typischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
09:38 Uhr
1 min.
Nach Ortsjubiläum in Voigtlaide: Organisatoren ziehen Bilanz
Viele Vereine waren dabei: Mitglieder der Heimatfreunde übernahmen den Kuchenverkauf.
Höhepunkt war das Fest auf dem Spielplatz. Mitglieder aus vielen Vereinen aus dem Dorf packten mit an. Die Feuerwehr unterstützte zudem mit Technik.
Holger Frenzel
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
Mehr Artikel