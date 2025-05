Von Fliegen und Tigern: Schloss Glauchau zeigt zum Internationalen Museumstag tierische Kunst

Tiere quer durch die Jahrhunderte – eine Führung durch die neue Grafik-Ausstellung zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 18. Mai, und Mitmachangebote zum Kindertag locken ins Schloss Hinterglauchau.

Glauchau. Ob Stubenfliege oder Giraffe: Mit Start am Internationalen Museumstag – Sonntag, 18. Mai – wird es tierisch im Schloss Hinterglauchau. Das Museum zeigt unter dem Titel „Tierisch gute Grafiken“ rund 50 Werke mit Tierdarstellungen vom 15. bis 20. Jahrhundert. Das älteste Motiv aus dem Jahr 1496 trägt den Titel „Die Missgeburt eines Schweins“. Auch Kunst aus Sachsen gibt es: Der aus Zwickau stammende Martin Erich Philipp schuf 1918 das Abbild zweier Perlhühner.

Neben Grafiken von Albrecht Dürer oder Erich Fraaß sind Arbeiten aus Porzellan und Bronze zu sehen. Die Exponate stammen größtenteils aus dem eigenen Bestand und aus der Sammlung des Dresdners Paul Geipel.

Die Ausstellung ist bis zum 31. August zu sehen. Den Auftakt bildet eine kostenlose Kuratorenführung zum Museumstag am Sonntag um 15 Uhr.

Über den Durchgang zwischen den Schlössern geht es ins Museum. Bild: Markus Pfeifer/Archiv Über den Durchgang zwischen den Schlössern geht es ins Museum. Bild: Markus Pfeifer/Archiv

Mehr als nur Grafiken: Angebote für Kinder und Familien

Auch darüber hinaus könnte sich der Schlossbesuch in den nächsten Wochen lohnen, gerade für Familien, teilt Stadtsprecherin Bettina Seidel mit. Zum Kindertag am 1. Juni gibt es von 14 bis 17 Uhr ein tierisch-kreatives Mitmachprogramm, etwa eine Rätselrallye. Und wer lieber zuhört, könne sich am 14. Juni beim Vortrag „Wo sich Fuchs und Hase Glückauf sagen“ auf eine Reise in die Tierwelt des Erzgebirges begeben. (nütz)

Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs bis sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

www.glauchau.de/museum