Vortrag in Meerane soll Lust auf Finnland machen

Für das Ehepaar Nina und Thomas W. Mücke ist in Karelien und Lappland die Stille das Gravierendste.

Finnland ist Forschungsergebnissen zufolge das glücklichste Land der Welt. Die 5,5 Millionen Finnen haben 77 Milliarden Bäume, 187.888 Seen und 264.000 Elche. Für das Ehepaar Nina und Thomas W. Mücke ist das Gravierendste jedoch die Stille in den dichten Wäldern Kareliens und der schier unendlichen Weite Lapplands. In ihrem Vortrag „Die...