Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Waldenburg-Schriftzug beliebtes Fotomotiv auf dem Weihnachtsmarkt: Wo leuchtet er in der Adventszeit?

Der Schriftzug leuchtete oberhalb des Weihnachtsmarktes. Ein neuer Standort wird gesucht.
Der Schriftzug leuchtete oberhalb des Weihnachtsmarktes. Ein neuer Standort wird gesucht. Bild: A. Kretschel
Der Schriftzug leuchtete oberhalb des Weihnachtsmarktes. Ein neuer Standort wird gesucht.
Der Schriftzug leuchtete oberhalb des Weihnachtsmarktes. Ein neuer Standort wird gesucht. Bild: A. Kretschel
Glauchau
Waldenburg-Schriftzug beliebtes Fotomotiv auf dem Weihnachtsmarkt: Wo leuchtet er in der Adventszeit?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die riesigen und beleuchteten Buchstaben sollen zeitnah umziehen. Welche Standorte sich aktuell in der engeren Auswahl befinden und bis wann eine Entscheidung fallen muss.

Der riesige Waldenburg-Schriftzug taucht in vielen sozialen Netzwerken als beliebtes Weihnachtsmarkt-Fotomotiv auf. Familien, Verliebte und Freundesgruppen ließen sich am ersten Adventswochenende davor ablichten. Die von der Glauchauer Berufsförderung hergestellten Buchstaben leuchteten während des Weihnachtsmarktes auf einer Mauer zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt in Waldenburg mit einigen Neuerungen: Schriftzug leuchtet auf Mauer und „Glänzelmühle“ bereichert Gastronomie-Angebot
Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet.
Der Budenzauber findet am Samstag und Sonntag wieder in der Mittelstadt statt. Gewerbestammtisch und Tourismusamt übernehmen die Organisation. Was Besucher wissen müssen - zu Parkplätzen, Programm und tierischen Attraktionen.
Holger Frenzel
28.11.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt in Meerane: Die schönsten Bilder von der Eröffnung am Freitag
 6 Bilder
Besuchermassen drängen sich zwischen Bühne und Pyramide auf dem Teichplatz.
Der Budenzauber erstreckt sich zwischen Teichplatz und Markt. Wie lange der Verkauf des Riesenstollens gedauert hat und was hinter dem neuen Getränke-Mix mit dem Namen „Heißer Schmeißer“ steckt.
Holger Frenzel
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
Mehr Artikel