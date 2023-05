Waldenburg: Unbekannte Diebe schlagen Autofenster ein

Unbekannte Diebe haben in der Nähe des Waldenburger Ortsteils Schlagwitz eine Auto-Fensterscheibe eingeschlagen, um an ihr Diebesgut zu kommen. Laut Polizei hätten die Täter am Donnerstagvormittag zwischen 8.30 und 10.15 Uhr die Heckscheibe eines blauen Opel Corsas eingeschlagen, der an der Hauptstraße/B 175, etwa zwei Kilometer nach dem...