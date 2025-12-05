Wasserwerk-Baustelle in Waldenburg: Warum die B 175 länger gesperrt bleibt

Glauchau
Der Zeitplan ist durcheinander gekommen. Der ursprüngliche Plan, die Vollsperrung noch in diesem Jahr aufzuheben, lässt sich nicht umsetzen. Wie lange bleibt die Bundesstraße zu?
Die Vollsperrung auf der B 175 zwischen Waldenburg und Kertzsch dauert länger als bisher angenommen. Die Wasserwerk-Baustelle verhindert bis März 2026 eine Durchfahrt. Ursprünglich war geplant, dass die Autos schon im November 2025 oder spätestens im Dezember 2025 wieder über die B 175 rollen können.
