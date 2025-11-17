Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg: Wann ziehen Glauchau und Meerane nach?

Der Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg.
Der Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg. Bild: Andreas Kretschel
Der Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg.
Der Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weihnachtsbaum steht seit Montag auf dem Markt in Waldenburg: Wann ziehen Glauchau und Meerane nach?
Von Holger Frenzel
Die Fichte stammt von einem Privatgrundstück in Waldenburg. Der Bauhof erhält bei Fällung und Transport die Hilfe einer Firma. Darauf wird auch in anderen Städten der Region gesetzt.

Beim Aufstellen der Weihnachtsbäume hat Waldenburg in der Region den Anfang gemacht. Seit Montagmittag steht eine Fichte auf dem Markt. „Sie stammt von einem Grundstück aus Waldenburg. Wir hatten zwei Bäume zur Auswahl“, sagt Bauhof-Leiter Jens Winter, der für die Auswahl des „guten Stücks“ verantwortlich war. Fällung und Transport...
