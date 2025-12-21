MENÜ
  • Weihnachtsmarkt im Grünfelder Park in Waldenburg lockt tausende Besucher an: Die besten Fotos vom Mühlenzauber am Samstag

Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weihnachtsmarkt im Grünfelder Park in Waldenburg lockt tausende Besucher an: Die besten Fotos vom Mühlenzauber am Samstag
Von Holger Frenzel
Das Veranstaltungsareal hat sich mit liebevoller Dekoration und toller Beleuchtung präsentiert. Gäste konnten erstmals das neue Arkadencafé nutzen. Der riesige Ansturm überraschte selbst die Gastgeber.

Der Mühlenzauber an der Glänzelmühle im Grünfelder Park in Waldenburg hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. Tausende Gäste strömten am Samstag – vor allem in den späten Nachmittagsstunden und den frühen Abendstunden – zur dritten Auflage des Weihnachtsmarktes.
