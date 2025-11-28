Weihnachtsmarkt in Meerane: Die schönsten Bilder von der Eröffnung am Freitag

Der Budenzauber erstreckt sich zwischen Teichplatz und Markt. Wie lange der Verkauf des Riesenstollens gedauert hat und was hinter dem neuen Getränke-Mix mit dem Namen „Heißer Schmeißer“ steckt.

Der Weihnachtsmarkt in Meerane hat sich am Freitag bereits kurz nach der Eröffnung zu einem Besuchermagnet entwickelt. Viele Gäste bummelten zwischen Teichplatz und Markt durch die festlich beleuchtete Innenstadt. „Wir sind von der Resonanz zum Start überwältigt", sagte Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos).