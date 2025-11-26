Weihnachtsmarkt in Meerane: Welche Straßen rund um das erste Adventswochenende gesperrt bleiben

Im Innenstadt-Bereich kommt es an den nächsten Tagen zu Verkehrsbehinderungen. Schon am Donnerstag werden die ersten Vollsperrscheiben aufgestellt.

Meerane.

Aufgrund des Weihnachtsmarktes kommt es zu Straßensperrungen in der Innenstadt von Meerane. Die Marienstraße wird ab Donnerstag (7 Uhr) ab dem Neumarkt für den Aufbau voll gesperrt. Ab Freitag (etwa 12 Uhr) bleibt das Veranstaltungsgelände auf dem Teichplatz und der Badener Straße ab der Oberen Mühlgasse voll gesperrt. Die Zufahrt zum Kirchplatz wird über die August-Bebel-Straße/Zufahrt Neumarkt freigegeben, so die Stadtverwaltung in Meerane auf ihrer Homepage. Von Freitag bis Sonntag findet der Weihnachtsmarkt in Meerane statt. Teilnehmende Händler haben außerhalb der Öffnungszeiten die Chance, die sonst gesperrten Straßen für die Anlieferung zu befahren. (hof)