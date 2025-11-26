Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Weihnachtsmarkt in Meerane: Welche Straßen rund um das erste Adventswochenende gesperrt bleiben

Durch den Weihnachtsmarkt kommt es in der Innenstadt von Meerane zu Sperrungen.
Durch den Weihnachtsmarkt kommt es in der Innenstadt von Meerane zu Sperrungen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Durch den Weihnachtsmarkt kommt es in der Innenstadt von Meerane zu Sperrungen.
Durch den Weihnachtsmarkt kommt es in der Innenstadt von Meerane zu Sperrungen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Weihnachtsmarkt in Meerane: Welche Straßen rund um das erste Adventswochenende gesperrt bleiben
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Innenstadt-Bereich kommt es an den nächsten Tagen zu Verkehrsbehinderungen. Schon am Donnerstag werden die ersten Vollsperrscheiben aufgestellt.

Meerane.

Aufgrund des Weihnachtsmarktes kommt es zu Straßensperrungen in der Innenstadt von Meerane. Die Marienstraße wird ab Donnerstag (7 Uhr) ab dem Neumarkt für den Aufbau voll gesperrt. Ab Freitag (etwa 12 Uhr) bleibt das Veranstaltungsgelände auf dem Teichplatz und der Badener Straße ab der Oberen Mühlgasse voll gesperrt. Die Zufahrt zum Kirchplatz wird über die August-Bebel-Straße/Zufahrt Neumarkt freigegeben, so die Stadtverwaltung in Meerane auf ihrer Homepage. Von Freitag bis Sonntag findet der Weihnachtsmarkt in Meerane statt. Teilnehmende Händler haben außerhalb der Öffnungszeiten die Chance, die sonst gesperrten Straßen für die Anlieferung zu befahren. (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
21.11.2025
2 min.
Nordmanntanne ziert den Teichplatz: So sieht der Weihnachtsbaum von Meerane aus
 5 Bilder
Die Nordmanntanne trifft am Freitagvormittag auf dem Teichplatz in Meerane ein.
Fällung und Transport übernahm eine Firma. Woher der Baum stammt, und wie groß die Tanne ist. Die besten Fotos vom Teichplatz – auch aus der Vogelperspektive.
Holger Frenzel
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel