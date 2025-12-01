Weihnachtsmarkt in Meerane: Welches Fazit die Organisatoren und die Polizei ziehen

An vielen Ständen hat es von Freitag bis Sonntag in den Spendenboxen geklingelt. Davon sollen Vereine und Hilfsorganisationen profitieren. Die Veranstalter müssen aber auch über ein Problem sprechen.

In den Spendenboxen auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane hat es von Freitag bis Sonntag immer wieder geklingelt. Das Reisebüro am Neumarkt sammelte Spenden für drei Tanzvereine. An der Mal- und Bastelstraße des Freundeskreises „Schlechte Gesellschaft Meerane“ kamen 650 Euro zusammen. Sie sollen an die Björn-Steiger-Stiftung gehen, die sich... In den Spendenboxen auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane hat es von Freitag bis Sonntag immer wieder geklingelt. Das Reisebüro am Neumarkt sammelte Spenden für drei Tanzvereine. An der Mal- und Bastelstraße des Freundeskreises „Schlechte Gesellschaft Meerane“ kamen 650 Euro zusammen. Sie sollen an die Björn-Steiger-Stiftung gehen, die sich...