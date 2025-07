Westsächsisches Ensemble Amadeus tourt durch Mecklenburg-Vorpommern

Ein sportliches Programm haben die Musiker vor sich. Acht Auftritte in acht Kirchen in acht Tagen und ein Freizeitprogramm sind zu meistern.

Westsachsen.

Das westsächsische Ensemble Amadeus geht auf Konzertreise in der Ostseeregion. Die Tour beginnt am Samstag in Bützow in der Stiftskirche und endet an darauffolgenden Samstag, 2. August, in der Stadtkirche in Warnemünde. 31 Musiker und 17 Familienangehörige nutzen laut Ensemble-Leiter Normann Kästner die Ferien- und Urlaubstage für die Konzertreise nach Mecklenburg-Vorpommern. Von Güstrow aus präsentieren die Musiker ihr diesjähriges Programm „Starke Stücke“ in den schönsten Kirchen Mecklenburgs, so auch in Güstrow St. Marien, Stralsund St. Nikolai, der Seemannskirche Prerow und in der Klosterkirche Dobbertin. Ein Freizeitprogramm rundet die Reise ab. Die Termine sind im Internet einsehbar. (kru) www.ensemble-amadeus.de