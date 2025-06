Glauchau 27.06.2025

Wie passiert denn so was? Rennradler bleibt in Niederschindmaas an einem Pferd hängen

Bei dem ungewöhnlichen Unfall gab es Verletzte – das Pferd war es nicht Sachen gibt's, die gibt's gar nicht: Am Donnerstagabend fuhr eine Gruppe Rennfahrer im Dennheritzer Ortsteil Niederschindmaas die Dorfstraße entlang, als ihnen ein Mann mit einem Pferd entgegenkam. Er lief auf der rechten Straßenseite und führte das Tier am Halfter. Da drei Rennradler nebeneinander fuhren, kam ein 35-Jähriger zu nah an das...