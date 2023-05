Wieder ein teures E-Bike in Glauchau gestohlen

Glauchau.

Ein weiteres Mal haben es Langfinger in Glauchau auf ein E-Bike abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte das Fahrrad am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr vor dem Haltepunkt Glauchau-Schönbörnchen. Obwohl es angeschlossen gewesen war. Es handelt sich laut Polizei um ein blau-schwarzes E-Bike der Marke Bergamont. Stehlschaden: gut 3000 Euro. Seit einigen Monaten häufen sich die E-Bike-Diebstähle in der Region: Bei etwa jedem vierten Fahrrad-Diebstahl im Landkreis Zwickau wird ein E-Bike entwendet. Deshalb raten Experten, sich nicht nur auf ein Schloss zu verlassen, sondern ein E-Bike auf eine ganz bestimmte Art zu sichern. Zeugenhinweise zum aktuellen Vorfall an die Polizei Glauchau unter Telefon 03763 640. (em)