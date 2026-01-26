XXL-Rauchsäule über Meerane: Polizei nennt Grund für Carport-Brand

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Hat ein leichtsinniger Fehler den Brand ausgelöst?

Auf 30.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Brand eines Carports an der Steilen Wand in Meerane geschätzt. Die Flammen zerstörten neben der Holzkonstruktion auch einen darunter abgestellten Anhänger. Zudem erinnert eine starke Rußschicht an der Fassade eines benachbarten Wohngebäudes an den Brand, der am Sonntagmittag ausgebrochen ist.