MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Feuer hat den Carport zerstört. Schaden: rund 30.000 Euro.
Das Feuer hat den Carport zerstört. Schaden: rund 30.000 Euro. Bild: Ralph Köhler
Das Feuer hat den Carport zerstört. Schaden: rund 30.000 Euro.
Das Feuer hat den Carport zerstört. Schaden: rund 30.000 Euro. Bild: Ralph Köhler
Update
Glauchau
XXL-Rauchsäule über Meerane: Polizei nennt Grund für Carport-Brand
Von Annegret Riedel, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Hat ein leichtsinniger Fehler den Brand ausgelöst?

Auf 30.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Brand eines Carports an der Steilen Wand in Meerane geschätzt. Die Flammen zerstörten neben der Holzkonstruktion auch einen darunter abgestellten Anhänger. Zudem erinnert eine starke Rußschicht an der Fassade eines benachbarten Wohngebäudes an den Brand, der am Sonntagmittag ausgebrochen ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
08:30 Uhr
1 min.
Altmittweida: Carport und Auto ausgebrannt - Vermutliche Ursache geklärt
Update
Die Feuerwehr musste einen Carportbrand in Altmittweida löschen (Symbolfoto).
Ein Feuer hat in Altmittweida ein Auto und den Carport zerstört. Die Polizei geht von mehreren 10.000 Euro Schaden aus.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
4 min.
Eispiraten-Blaulichttag am Sonntag: Für Feuerwehrleute aus Meerane geht es von der Einsatzstelle in die Fankurve
Zum vierten Mal gab es einen Blaulichttag in Crimmitschau. Ein großer Teil der 1900 Feuerwehrleute und Rettungskräfte kam mit Einsatzbekleidung in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Mehr als 1900 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Kunsteisstadion in Crimmitschau. Zehn Helfer aus Meerane erleben einen Tag der Kontraste: Zwischen Qualm und Ruß sowie Torjubel und Applaus.
Holger Frenzel
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
Mehr Artikel