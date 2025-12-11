MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • XXL-Schriftzug zieht in Waldenburg um: Wo er spätestens am dritten Advent leuchtet

Der Waldenburg-Schriftzug kommt vor dem dritten Advent an einen neuen Standort.
Der Waldenburg-Schriftzug kommt vor dem dritten Advent an einen neuen Standort. Bild: A. Kretschel/Archiv
Der Waldenburg-Schriftzug kommt vor dem dritten Advent an einen neuen Standort.
Der Waldenburg-Schriftzug kommt vor dem dritten Advent an einen neuen Standort. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
XXL-Schriftzug zieht in Waldenburg um: Wo er spätestens am dritten Advent leuchtet
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die zehn Meter breite Deko wird in der Mittelstadt nach dem Weihnachtsmarkt kaum noch wahrgenommen. Nun ist ein neuer Standort gefunden.

Für den riesigen Waldenburg-Schriftzug, der zum Weihnachtsmarkt erstmals in der Mittelstadt geleuchtet hat, ist ein neuer Standort gefunden. Mitarbeiter des Bauhofes kümmern sich um den Umzug - in diesen Tagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
02.12.2025
2 min.
Waldenburg-Schriftzug beliebtes Fotomotiv auf dem Weihnachtsmarkt: Wo leuchtet er in der Adventszeit?
Der Schriftzug leuchtete oberhalb des Weihnachtsmarktes. Ein neuer Standort wird gesucht.
Die riesigen und beleuchteten Buchstaben sollen zeitnah umziehen. Welche Standorte sich aktuell in der engeren Auswahl befinden und bis wann eine Entscheidung fallen muss.
Holger Frenzel
27.11.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt in Waldenburg mit einigen Neuerungen: Schriftzug leuchtet auf Mauer und „Glänzelmühle“ bereichert Gastronomie-Angebot
Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet.
Der Budenzauber findet am Samstag und Sonntag wieder in der Mittelstadt statt. Gewerbestammtisch und Tourismusamt übernehmen die Organisation. Was Besucher wissen müssen - zu Parkplätzen, Programm und tierischen Attraktionen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel