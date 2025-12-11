XXL-Schriftzug zieht in Waldenburg um: Wo er spätestens am dritten Advent leuchtet

Glauchau
Die zehn Meter breite Deko wird in der Mittelstadt nach dem Weihnachtsmarkt kaum noch wahrgenommen. Nun ist ein neuer Standort gefunden.
Für den riesigen Waldenburg-Schriftzug, der zum Weihnachtsmarkt erstmals in der Mittelstadt geleuchtet hat, ist ein neuer Standort gefunden. Mitarbeiter des Bauhofes kümmern sich um den Umzug - in diesen Tagen.
