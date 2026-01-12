Zigarettenautomat in Meerane aufgebrochen: Täter probieren es mit Hebel-Werkzeug statt mit Pyrotechnik

Glauchau
Der Tatort befindet sich an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bereits Ende 2025 gab es mehrere Fälle in Meerane. Was bisher bekannt ist.
Mit einem Hebel-Werkzeug haben bisher unbekannte Täter den Zigarettenautomaten an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane aufgebrochen. Der Schaden wurde am Sonntag gegen 14.45 Uhr bemerkt. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen.
