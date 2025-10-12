Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Zwei linke Hände und nur Daumen“ – und trotzdem Stammgast bei Glauchaus Kreativmarkt

Familie Hagelstein beim Kerzengießen mit Expertin Jasmin Rössel (2. v. r.).
Familie Hagelstein beim Kerzengießen mit Expertin Jasmin Rössel (2. v. r.). Bild: Andreas Kretschel
Familie Hagelstein beim Kerzengießen mit Expertin Jasmin Rössel (2. v. r.).
Familie Hagelstein beim Kerzengießen mit Expertin Jasmin Rössel (2. v. r.). Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Zwei linke Hände und nur Daumen“ – und trotzdem Stammgast bei Glauchaus Kreativmarkt
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 50 Kunsthandwerker und Kreative haben am Wochenende Unikate angeboten und Lust aufs Selbermachen gemacht. Ein Trend, der ungebrochen ist.

Thorsten Hagelstein steht abseits und schmunzelt. Der 48-Jährige genießt die ruhige Atmosphäre inmitten all der Stände in der Glauchauer Sachsenlandhalle, den angenehmen Duft der Kerzen und freut sich mit, wenn seine Frau und seine Tochter Spaß haben. Die sitzen bei Femen-Design-Gründerin Jasmin Rössel am Tisch und machen sich Kerzen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:05 Uhr
4 min.
„Das klassische System funktioniert nicht mehr“: Warum Glauchaus Milchbauern dennoch optimistisch sind
Milchkühe, wie im Stall der Agrargenossenschaft Langenchursdorf, müssen regelmäßig gefüttert und dreimal am Tag gemolken werden.
Die Molkereigenossenschaft Glauchau steht vor einem Höhepunkt. Denn bei der Vogtlandmilch geht eine neue Molkerei in Betrieb, an der Glauchauer zur Hälfte beteiligt sind.
Stefan Stolp
08:00 Uhr
3 min.
Warum Gorilla-Weibchen lange nach letzter Geburt weiterleben
Weibliche Berggorillas können ganz schön alt werden - wie hier im Bwindi Impenetrable Nationalpark. (Archivbild)
Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders?
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
20:00 Uhr
3 min.
„Hier kann man sich ausleben“: Was die Glauchauer Künstlergruppe „Makke“ so besonders macht
Beate Helbig gehört seit dem Jahr 2008 zur Künstlergruppe und ist am längsten dabei.
Vor 25 Jahren entstand in der Glauchauer Psychiatrie eine Gruppe von Patienten und Therapeuten, die auf ihre eigene Art künstlerische Akzente setzt. Ein Teil ihrer Werke ist in Lichtenstein zu sehen.
Stefan Stolp
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel