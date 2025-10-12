„Zwei linke Hände und nur Daumen“ – und trotzdem Stammgast bei Glauchaus Kreativmarkt

Rund 50 Kunsthandwerker und Kreative haben am Wochenende Unikate angeboten und Lust aufs Selbermachen gemacht. Ein Trend, der ungebrochen ist.

Thorsten Hagelstein steht abseits und schmunzelt. Der 48-Jährige genießt die ruhige Atmosphäre inmitten all der Stände in der Glauchauer Sachsenlandhalle, den angenehmen Duft der Kerzen und freut sich mit, wenn seine Frau und seine Tochter Spaß haben. Die sitzen bei Femen-Design-Gründerin Jasmin Rössel am Tisch und machen sich Kerzen....