Auf einem Parkplatz in Glauchau ist ein Auto verunglückt.
Auf einem Parkplatz in Glauchau ist ein Auto verunglückt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Glauchau
Zwei Verletzte bei Unfall in Glauchau
Redakteur
Von Heiko Hößler
Bei dem Unfall auf einem Parkplatz entstand auch erheblicher Sachschaden.

Bei einem Unfall in Glauchau sind am Sonntagabend zwei junge Menschen verletzt worden. Er eignete sich gegen 20.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Grenayer Straße, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag berichtete. Auf dem Areal am „Kaufland“ fuhr demnach eine 19-Jährige mit einem Pkw Renault herum. Als sie eine Kurve fuhr, geriet sie aus...
