Zwischen B 93 und Kreisverkehr: Droht in Dennheritz aufgrund der Straßenschäden bald ein Tempolimit?

Glauchau
In der Nähe von Auf- und Abfahrten zur Bundesstraße häufen sich Spurrillen. Mit Verkehrsschildern wird auf die Straßenschäden hingewiesen.
Spurrillen häufen sich auf dem Teilstück zwischen der B 93 und dem Kreisverkehr „Silberner Pelikan“ in Dennheritz. Dabei handelt es sich um eine Strecke, über die viele Laster rollen. Nun wird – nach einem Bürgerhinweis – mit Verkehrsschildern vor den Unebenheiten gewarnt.
