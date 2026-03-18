18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad in Unfall in St. Egidien verwickelt

Zwei Leichtverletzte und einen hohen Schaden forderte der Unfall. Der 18-jährige Motorradfahrer steht nun im Fokus der Ermittlungen.

Ein 18-Jähriger und eine 40-Jährige sind am Dienstag, 17. März, in St. Egidien bei einem Unfall leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Frau wollte mit ihrem VW nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Der Motorradfahrer setzte mit seiner Honda zum Überholen an und prallte gegen das Auto. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr...