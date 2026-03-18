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In St. Egidien ist einem Motorradfahrer ein Überholmanöver missglückt.
In St. Egidien ist einem Motorradfahrer ein Überholmanöver missglückt. Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
In St. Egidien ist einem Motorradfahrer ein Überholmanöver missglückt.
In St. Egidien ist einem Motorradfahrer ein Überholmanöver missglückt. Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Hohenstein-Ernstthal
18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad in Unfall in St. Egidien verwickelt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Zwei Leichtverletzte und einen hohen Schaden forderte der Unfall. Der 18-jährige Motorradfahrer steht nun im Fokus der Ermittlungen.

Ein 18-Jähriger und eine 40-Jährige sind am Dienstag, 17. März, in St. Egidien bei einem Unfall leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Frau wollte mit ihrem VW nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Der Motorradfahrer setzte mit seiner Honda zum Überholen an und prallte gegen das Auto. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr...
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