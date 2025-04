250 statt 30 Gäste - Randalierer stören private Geburtstagsfeier in Bernsdorf

Ungebetene Gäste sorgten in Bernsdorf für einen Polizeieinsatz bei einer Feier. Die Lage eskalierte. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Die Polizei hat am Samstagabend eine Geburtstagsfeier in Bernsdorf aufgelöst, nachdem ungebetene Gäste das Ereignis massiv gestört hatten. Laut Polizei wurden gegen 22.30 Uhr etwa 250 Personen auf einer privaten Feier in der Hauptstraße festgestellt, obwohl nur 30 Gäste eingeladen waren. Die Eindringlinge verschafften sich widerrechtlich...