300 Jahre altes Haus in Hohenstein-Ernstthal erneut unter dem Hammer

Eine denkmalgeschützte Immobilie soll erneut zwangsversteigert werden. Das Gebäude hat so seine Eigenheiten.

Das Wohnhaus am Ziegenberg 4 in Hohenstein-Ernstthal soll am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Zwickau erneut zwangsversteigert werden. Das geht aus einer Information des Gerichts hervor. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde um 1750 errichtet. Der älteste Nachweis datiert laut Stadtchronist Wolfgang Hallmann aus dem Jahr 1723. Das...